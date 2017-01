Clemson se venga de Alabama y la destrona

En una final tan electrizante como la del año pasado entre los mismos rivales, Clemson se impuso el lunes 35-31 a Alabama y la destronó como monarca del fútbol americano colegial.

Deshaun Watson lanzó un pase de dos yardas a Hunter Renfrow para un touchdown cundo restaba sólo un segundo del encuentro y los Tigers (14-1) se proclamaron campeones, algo que no conseguían desde 1981.

De paso, Clemson se convirtió en el primer equipo en doblegar a la dinastía encabezada por el entrenador Nick Saban en Alabama en un duelo por el cetro. Alabama era el primer equipo en el ranking nacional.

Watson completó 36 de 56 envíos para 420 yardas y tres anotaciones en su último partido universitario.

Renfrow capturó dos pases de touchdown por Clemson, que perdía por 14-0 pero terminó quebrándole a la "Crimson Tide" una racha de 26 victorias consecutivas.

Bo Scarbrough corrió para dos anotaciones por Alabama (14-1), que falló en su intento por terminar la temporada con una foja de 15-1, algo que no se logra en las principales categorías colegiales desde hace 120 años. Penn State lo hizo en 1897.

Scarbrough abandonó el partido en la segunda mitad, por una lesión en una pierna.

La ventaja cambió de manos cuatro veces en el cuarto periodo, pero Clemson rio al último. Su entrenador Dabo Swinney dio así el último paso que le faltaba en una estupenda gestión que ha vuelto a colocar a los Tigers en la elite de este deporte.

La temporada anterior, deparó también muchas anotaciones, una serie de reacciones heroicas y un final emocionante. Alabama se impuso por 45-40 y conquistó su cuarto título bajo las órdenes de Saban, en Arizona.

Las emociones fueron similares esta vez, pero el campeón fue otro.

Alabama se vio privada también de la posibilidad de obtener cinco campeonatos en ocho años, una proeza jamás conseguida.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.