La dinastía de Alabama, otra vez ante Clemson en la final

El entrenador Nick Saban y Alabama están a un paso de un logro sin precedente. Esa universidad, primera del ranking, enfrenta este lunes a Clemson por segundo año consecutivo en la final del fútbol americano colegial.

Si la "Crimson Tide" se impone, habrá logrado cinco títulos nacionales en ocho campañas, una proeza jamás conseguida en el máximo nivel colegial de este deporte desde que se implementaron las encuestas para definir posiciones.

Alabama (14-0) puede ser además la primera institución dentro de la categoría FBS en terminar una campaña con una foja de 15-0. Y se consagraría como la única en ganar cuatro cetros en seis temporadas, con dos coronaciones consecutivas.

Puede argumentarse con fundamentos que la racha actual de Alabama es la mejor en la historia del fútbol americano. Sí, mejor que las de Notre Dame en la década de 1920 con el entrenador Knute Rockne y en la del 40 con Frank Leahy. Mejor que el dominio de Miami en los 80 y comienzos de los 90. Mejor que todo lo conseguido por Alabama cuando Bear Bryant era su líder en los 60 y 70.

Otro campeonato daría a Saban un total de seis durante la era de las encuestas que comenzó en 1936, incluido un cetro de la división BCS con LSU en 2003, igualando a Bryant con la mayor cantidad entre los entrenadores de las principales categorías colegiales.

Con un título más, no habrá muchas más dinastías con las que pueda compararse a la de Saban.

"Nunca he visto algo así", reconoció el entrenador de Clemson, Dabo Swinney, nacido en Alabama y quien creció admirando a Bryant, antes de jugar para Alabama y conseguir el título en 1992. "Cada año implica desafíos... es increíble que esto haya ocurrido".

Swinney y Saban ofrecieron el domingo por la mañana una conferencia de prensa conjunta en el centro de convenciones ubicado en el centro de Tampa. Fue la misma imagen que el año pasado, aunque en un lugar diferente.

El equipo de Swinney se interpone en el camino entre Alabama y el título. Los Tigers no han ganado un título nacional desde 1981.

Y tanto Swinney como sus jugadores insisten en que un campeonato es el único logro pendiente de su programa, que ha ascendido a la élite de este deporte.

Pero la "Crimson Tide" llega al partido como primera en defensiva total, defensiva contra la carrera, yardas permitidas por jugada y puntos aceptados. Es también responsable por 12 de los 15 touchdowns no atribuibles a la ofensiva del equipo.

Clemson, en tanto, viene de su mejor exhibición defensiva de la temporada, al aplastar 31-0 a Ohio State en el Fiesta Bowl.

Alabama ha ganado 26 duelos en fila. Los Tigers tienen una foja de 27-2 en las últimas dos campañas.

Ralph D. Russo está en Twitter como: www.Twitter.com/ralphDrussoAP

