Esquiadora Lara Gut se opera de la rodilla

La campeona de esquí Lara Gut se operó de la rodilla izquierda debido a una lesión.

En un mensaje en Facebook, la esquiadora suiza dijo que la operación para repararle un ligamento y un desgarre de menisco se realizó en Ginebra a comienzos de semana.

Agradeció a su cirujano, a sus fisioterapistas, a su equipo y a "todos los que me han ayudado a sobrepasar estos días".

Gut resultó herida cuando entrenaba en St. Moritz hace dos semanas. Tuvo que poner fin a su temporada, lo que deja a la estadounidense Mikaela Shiffrin en posición para ganar su primer título.

En la antesala a la competencia de este fin de semana en Crans Montana, Shiffrin lleva una ventaja de más de 400 puntos sobre la rival más cercana, la italiana Sofia Goggia.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.