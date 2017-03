El excampeón mundial de los pesos medianos Rodrigo Valdés ha muerto, informó el miércoles el alcalde de Cartagena, Manuel Duque. Tenía 70 años.

Valdés falleció aparentemente de un ataque cardíaco el martes por la noche en la clínica de Cartagena adonde lo había llevado su esposa.

Valdés fue campeón mundial mediano CMB desde 1974 hasta 1976.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.