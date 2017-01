Manny Pacquiao regresa al ring el 23 de abril

Manny Pacquiao peleará contra el peso welter australiano Jeff Horn el 23 de abril aunque no se ha decidido el lugar.

La compañía organizadora Duco Events dijo el miércoles que el duelo podría realizarse en una ciudad australiana, quizás en Brisbane, de donde proviene Horn. También se consideran localidades en el Medio Oriente y en Estados Unidos.

"La preferencia de todos los involucrados es que la pelea se haga en Australia, y estamos tratando de hacerlo realidad", dijo el director de la compañía, Dean Lonergan, quien se reunió esta semana con el director de Top Rank, Bob Arum, para organizar el evento.

Arum dijo que desea que el evento se realice en un estadio al aire libre y que sea transmitido vía satélite a 159 países, incluyendo Estados Unidos donde sería transmitido un sábado en la noche.

"Calculo que entre 3.000 y 4.000 filipinos viajarían desde las Filipinas a Australia para presenciar este evento", opinó Arum. "Sería la pelea más importante en la historia australiana pero, hasta que tengamos garantías del dinero, tenemos que mantener abiertas todas las opciones, incluyendo en el Medio Oriente y en Estados Unidos".

Pacquiao, de 38 años y con cartilla de 59-6-2, obtuvo el título welter de la OMB por tercera vez al derrotar a Jessie Vargas en noviembre.

Se ha reportado que obtuvo 100 millones de dólares al perder contra Floyd Mayweather en el 2013, en una lucha considerada la más cara de la historia.

Horn, de 28 años y con cartilla de 16-0-1, es un ex maestro de escuela que participó en las olimpiadas de Londres del 2012. Es el número dos en el ránking de pesos welter de la OMB. Pacquiao es el campeón de la OMB en esa división, y además es senador en las Filipinas.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.