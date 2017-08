Solo en EEUU, 50 millones podrían ver la Mayweather-McGregor

La pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Connor McGregor podría tener una audiencia solo en Estados Unidos de 50 millones de personas, con lo que rompería el récord de pago por evento de toda la historia, en gran parte por las fiestas particulares que están siendo organizadas para ver el espectáculo, según los expertos de deportes de combate y de televisión.

Si lo logra, la pelea del sábado por la noche abatirá el récord de ingresos de paga por ver que estableció la pelea de Mayweather contra Manny Pacquiao hace dos años.

El improbable desafío de McGregor a Mayweather Jr. podría ser un buen pretexto para que la gente invite a los amigos y a la familia a fiestas pequeñas o grandes para un poco de desahogo emocional y violencia controlada.

"Es un evento cultural que atraviesa toda la demografía y todos los factores sociales y económicos", opinó Mark Taffet, quien anteriormente dirigió el departamento de pago por evento de HBO. "La gente se reúne para divertirse y seguramente necesitamos una excusa para divertirnos".

Taffet dijo que aunque un promedio de 5 o 6 personas se reúnen normalmente para observar un evento de paga por ver, no le sorprendería que esta pelea promedie 10 personas por hogar. Si vende 5 millones de pagos por vista, como se prevé ampliamente, el espectáculo podría ser visto por casi uno de cada seis estadounidenses.

La pelea también será vista por millones de personas más en todo el mundo. Los promotores dicen que estará disponible en línea o en pantallas de televisión para más de mil millones de hogares en 200 países.

"Si usted está en Manhattan o está en una isla desierta en alguna parte pero tiene Wi-Fi, podrá pagar por ver esta pelea", dijo el promotor Dana White.

Cada venta de pago por visión significa más dinero en las carteras de ambos peleadores. Aunque los cálculos varían ampliamente, se espera que Mayweather se ganará unos 200 millones de dólares, mientras que McGregor probablemente recibirá al menos 100 millones de dólares.

Aunque las ventas de boletos han sido lentas en Las Vegas _en gran parte debido a los precios astronómicos_ la pelea se está perfilando como algo que no hay que perder por televisión a cambio de 99,95 dólares. Se espera que números récord de personas paguen por ver la pelea y que muchos traten de compartir el costo de la transmisión con amigos y familiares a los que inviten.

Taffet dijo que la gente tratará el evento como un Super Bowl, reuniéndose en un número mayor que el habitual.

"Creo que esto es ante todo un evento televisivo", agregó Taffet, quien supervisó 190 espectáculos de pago por evento durante su carrera en HBO. "El éxito de esta pelea en los libros contables de la historia dependerá del pago por evento y creo que lo logrará", añadió.

Los observadores del sector dicen que muchas veces es difícil juzgar cuántos hogares contratarán un pago por evento hasta el día de la pelea, ya que la gente suele comprar hasta el último momento. Sin embargo, la evidencia anecdótica _sobre todo las tendencias en las redes sociales_ indica que casi seguramente romperá el récord de 4,6 millones de ventas de pagos por visión que estableció la pelea Mayweather-Pacquiao.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.