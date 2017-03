Alarma por David Price en Boston por dolor en codo

David Price no podrá cumplir con su primera apertura en la pretemporada y el as de los Medias Rojas de Boston consultará con especialistas tras quejarse de molestias en el codo izquierdo y el antebrazo.

Price, quien tenía previsto lanzar este fin de semana, se sometió a una resonancia magnética el miércoles y deberá recibir diagnósticos de los doctores James Andrews y Neil ElAttrache.

El manager John Farrell informó que Price realize 38 pitcheos en un juego simulado de dos innings el jueves, sin acusar dolor. Empezó a sentir las molestias el miércoles.

"Ha tenido que lidiar con algo de dolor en el área del antebrazo/codo en previas pretemporadas, pero este caso ha sido más intenso", dijo Farrell.

Perder a Price por un tiempo significativo sería un duro golpe para los Medias Rojas. Los Medias Rojas cuentan con Price, además de Rick Porcello (ganador del último Cy Young de la Liga Americana) y Chris Sale, adquirido en diciembre tras un canje con los Medias Blancas por cuatro prospectos, para liderar la rotación.

Price tuvo foja de 17-9 con 3.99 de efectividad y lideró las mayores con sus 35 aperturas la pasada temporada, su primera tras firmar un contrato de 210 millones y siete años con los Medias Rojas.

LO MÁS DESTACADO EN LAS LIGAS DE LA TORONJA Y LA DEL CACTUS

METS 11, MARLINS 6

El cubano Yoenis Céspedes sacudió su primer jonrón de la pretemporada, un batazo que bañó el muro del bosque central, a una distancia de 410 pies. Neil Walker añadió un jonrón de dos carreras.

CARDENALES 9, BRAVOS 4

El abridor dominicano de los Bravos Bartolo Colón permitió dos carreras en tres innings. Dansby Swanson, primera selección del draft de 2015, inició el juego con un jonrón solitario ante Adam Wainright.

MEDIAS ROJAS 19, RAYS 2

Jackie Bradley Jr. pegó dos jonrones y el dominicano Hanley Ramírez conectó un jonrón de tres carreras y produjo cinco carreras. El abridor venezolano Eduardo Rodríguez lanzó dos innings perfecto con un par de ponches.

El abridor puertorriqueño de los Rays José De León toleró cuatro carreras, dos hits y dos boletos, sacando solo dos outs.

PIRATAS 11, TIGRES 1

Jordy Mercer bateó un grand slam en un séptimo inning de tres carreras de Pittsburgh, mientras que los venezolanos Francisco Cervelli y José Osuna conectaron sendos jonrones contra Justin Verlander.

MELLIZOS 6, ORIOLES (ss) 6, 10 innings

El dominicano Jorge Polanco aportó un jonrón solitario y un doble de tres carreras por Minnesota. El tercera base Manny Machado, jugando en el campocorto con miras al Clásico Mundial y por la lesión del torpedero J.J. Hardy, se fue de 3-2 con un doble remolcador por los Orioles.

FILIS 8, AZULEJOS 8

El dominicano José Bautista se fue de 2-2 y bateó un jonrón de tres carreras para Toronto. El venezolano Freddy Galvius dio un doble de dos carreras.

NACIONALES 13, ASTROS 1

Jayson Werth sacudió un jonrón de tres carreras, Bryce Harper dio uno de dos anotaciones y Anthony Rendón añadió uno solitario por Washington.

ROJOS 6, CACHORROS (ss) 2

El venezolano José Peraza conectó un triple de dos carreras y el abridor de los Rojos Amir Garrett lanzó pelota de un hit al colgar tres ceros.

DODGERS 4, INDIOS 2

Clayton Kershaw trabajó dos innings en blanco y el cubano Yasmani Grandal produjo una carrera con un sencillo.

EL abridor dominicano de Cleveland Danny Salazar permitió una carrera limpia y un hit con tres boletos en dos innings.

MEDIAS BLANCAS 6, GIGANTES (ss) 6

Tim Anderson se fue de 3-2 con un jonrón de dos carreras por Chicago, cuyo abridor Derek Holland lanzó dos innings en blanco. Los Gigantes cometieron seis de los 10 errores en el juego.

REALES 3, ROCKIES 1

Eric Hosmer conectó un jonrón de dos carreras y el abridor de los Reales Chris Young permitió dos hits con un boleto al colgar dos ceros para Kansas City. El venezolano Carlos González se fue de 3-2 por Colorado.

ATLÉTICOS 5, RANGERS 1,

Marcus Semien remolcó una carrera con un doble y Ryon Healy produjo dos con un par de elevados de sacrificio por Oakland. El dominicano Hanser Alberto, quien se desempeñó como torpedero con los Rangers, se fue de 3-2.

MARINEROS 6, CERVECEROS 2

El panameño Carlos Ruiz se fue de 2-2 con una remolcada por Seattle, cuyo abridor cubano Ariel Miranda toleró una carrera limpia, tres hits y un boleto en tres innings.

PADRES 9, DIAMONDBACKS 6

Jabari Blash bateó su tercer jonrón en tres días por los Padres.

ANGELINOS 5, GIGANTES (ss) 4

El venezolano Luis Valbuena aportó dos dobles y produjo dos carreras por Los Ángeles.

