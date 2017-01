Manny Ramírez volverá al béisbol, en Japón

El dominicano Manny Ramírez, exastro de las Grandes Ligas, llegó a un acuerdo para jugar con los Fighting Dogs de Kochi, dentro de la liga independiente de Shikoku, en Japón.

El club anunció la contratación el lunes, mediante su sitio oficial en la internet.

Ramírez, de 44 años, jugó para los EDA Rhinos del béisbol profesional de Taiwán en 2013. Bateó para .352 con ocho jonrones y 43 impulsadas.

La liga independiente japonesa está conformada por cuatro equipos y tiene su sede en Shikoku, la isla más pequeña y menos poblada de las cuatro que conforman el territorio japonés.

Ramírez finalizó su carrera de 19 campañas en las mayores con un promedio de .312, 555 vuelacercas y 1.831 impulsadas.

