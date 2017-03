Cruz y Polanco jonronean en triunfo 3-0 de R. Dominicana

República Dominicana se acercó el jueves a un nuevo título en el Clásico Mundial de Béisbol gracias a impresionantes jonrones de Nelson Cruz y Gregory Polanco.

Los dominicanos también lanzaron con acierto en su victoria 3-0, que dejó a Venezuela al borde de la eliminación.

"Comprendemos la importancia de este juego y lo que teníamos que hacer", dijo Cruz tras su tercer vuelacercas del torneo. "Nos despertamos. Teníamos que empezar a movernos".

República Dominicana (1-1) había ganado 11 juegos seguidos del Clásico hasta que cayó el martes ante Puerto Rico en su primer juego del Grupo F.

Por su parte, Venezuela (0-2) perdió el miércoles ante Estados Unidos.

Los estadounidenses se enfrentan el viernes a Puerto Rico. Los boricuas se verán las caras con Venezuela el sábado, cuando República Dominicana se medirá con Estados Unidos. Los dos primeros equipos irán a las semifinales en el Dodger Stadium. El ganador del Grupo F jugará contra Holanda el lunes, mientras que el finalista se enfrentará el martes a Japón. El juego por el campeonato es el miércoles.

Cruz pegó un jonrón ante Arcenio León al inicio del octavo. El sábado conectó un vuelacercas de tres carreras ante Andrew Miller en el octavo para ayudar a los dominicanos a remontar 7-5 a Estados Unidos en Miami.

"Nos emocionamos cada vez que hacemos una buena jugada", comentó Cruz. Así es como crecimos jugando. Nos portamos como niños. Cada vez que anotamos una carrera, así es como reaccionamos".

Robinson Canó firmó un sencillo remolcador en el séptimo.

Jhoulys Chacín (0-1), que fichó por los Padres en Diciembre, se vio inmerso en un duelo con el exlanzador de los Padres Edinson Vólquez.

Chachín se vio con corredores en primera y segunda con dos outs en el tercero antes de ponchar a José Bautista.

Sin embargo, cargó con la derrota en su nuevo estadio tras admitir un jonrón de Polanco al inicio del quinto para romper el empate a cero.

Chacín se marchó dos bateadores más tarde tras dar pasaporte a José Reyes, con una carrera y tres hits admitidos, tres ponches y tres boletos.

"Vamos a tenerlo difícil si no ajustamos esa pieza", comentó el mánager de Venezuela, Omar Vizquel.

El mánager de República Dominicana, Tony Peña, sacó a Vólquez después de que el derecho de los Marlins de Miami pusiera corredores en primera y tercera con un out en el quinto. Fernando Abad (1-0) salió y sacó a Ender Inciarte en un doble play.

"Volqy hizo un gran trabajo y no hay duda de que tenemos un gran bullpen", dijo Peña. "Y hoy iba a utilizar a todo el mundo".

Vólquez admitió cuatro hits, ponchó a seis y dio dos boletos. Jeurys Familia lanzó en el noveno para llevarse el rescate, admitiendo dos sencillos de bloop que pusieron corredores en las esquinas antes de ponchar a Alcides Escobar para terminar el partido.

