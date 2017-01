Criollos jugarán final de liga de béisbol en Puerto Rico

Una inspirada labor del abridor John Brownell guió a los Criollos de Caguas el miércoles a una victoria por 1-0 sobre los Indios de Mayagüez. Caguas ganó 4-2 la serie al mejor de siete y disputará la final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico.

Brownell (2-0) lanzó siete episodios en blanco de tres hits para anotarse la victoria, regaló una base por bolas y adornó su labor con cuatro abanicados. Ricardo Gómez retiró en blanco la novena para llegar a tres rescates en la serie. La derrota fue al registro de Hiram Burgos (1-1) tras ceder dos hits y la única carrera del juego en tres entradas y un tercio.

Caguas anotó en la cuarta entrada. Rico Noel fue golpeado, Rey Navarro recibió base por bolas y Rusney Castillo conectó un sencillo para llenar las bases. Tras un out, Rubén Gotay negoció una nueva base por bolas para impulsar la solitaria anotación del juego en los pies de Noel.

Caguas se medirá a los Cangrejos de Santurce en la final, que arranca el sábado.

___

VENEZUELA

Los Tiburones de La Guaira anotaron dos veces en la parte alta de la novena para romper un empate y vencer 4-2 a los Tigres de Aragua en el juego de comodines que decidió el último clasificado para las semifinales de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

José Castillo empujó una carrera con un sencillo en la novena entrada y Danry Vásquez anotó con un lanzamiento descontrolado del relevista Ronald Belisario para aumentar la ventaja de los Tiburones. En el tercer capítulo, Henry Rodríguez sacudió un doble remolcador y, en el siguiente, el estelar de los Reales de Kansas City, Alcides Escobar, sacudió un doble y anotó con un sencillo de Alberto González para completar la ofensiva de los ganadores.

Las semifinales arrancan el jueves con los enfrentamientos Águilas de Zulia-Caribes de Anzoátegui y Tiburones de La Guaira-Cardenales De Lara.

___

DOMINICANA

Una inspirada labor del abridor Chis O'Grady guió a las Águilas Cibaeñas a una victoria por 6-0 sobre los Tigres del Licey, y reafirmó su ventaja en la ronda de todos contra todos en la postemporada de la Liga de Béisbol Dominicano.

O'Grady (2-0) lanzó cinco entradas en blanco de cinco hits con otros tantos abanicados para reclamar el triunfo, mientras que Ivan Pineyro (0-1) cargó con la derrota castigado con siete imparables y cuatro carreras en tres entradas y dos tercios. Danny Santana conectó de 4-2 con un doble y dos carreras producidas, Orlando Calixte añadió un doble remolcador de dos más y Juan Pérez bateó de 3-2 con dos anotadas para destacarse a la ofensiva por los ganadores.

En San Pedro de Macorís, los Leones del Escogido remontaron con dos carreras en el sexto capítulo para ganar 4-2 a los Gigantes del Cibao.

Eury Pérez sacudió un cuadrangular solitario mientras que Jimmy Paredes y Charlie Valerio aportaron sendos sencillos remolcadores para encabezar al ataque de los Leones. La victoria fue para Craig Stem (1-0) con un episodio en blanco en labor de relevo, y perdió Bryan Rodríguez (0-2) tras permitir tres hits y tres anotaciones en otros tantos capítulos.

Tras 13 jornadas en la ronda de todos contra todos de la postemporada, Águilas (10-2) mantiene el liderato por delante de Licey (5-7), Gigantes (4-7) y Escogido (5-8). Los dos primeros luego de 18 juegos disputarán la final.

El jueves, Gigantes visitan a Tigres del Licey.

___

MEXICO

Manny Barreda maniató a la ofensiva de los Tomateros de Culiacán durante ocho entradas y llevó a los Cañeros a una victoria por 5-0. Los Mochis se adelantaron 1-0 en el arranque de la serie al mejor se siete por un pase a la final de la Liga Mexicana del Pacífico.

Barreda (1-0), que acaba de fichar por los Bravos de Atlanta, sólo permitió dos hits en ocho innings, regaló dos bases por bolas y adornó su labor con 10 abanicados para llevarse el triunfo. Patrick MacCoy (0-1) cargó con la derrota tras ceder cuatro hits y tres anotaciones en cinco episodios y un tercio. A la ofensiva destacó Leandro Castro de 5-3 con un cuadrangular y dos carreras producidas, y el veterano Saúl Soto con un imparable remolcador de dos más.

En Mexicali, Luis Juárez sacudió un cuadrangular tres carreras en el fondo de la octava para coronar un ataque de seis anotaciones con el que las Águilas vinieron de atrás para vencer 8-7 a los Naranjeros de Hermosillo y adjudicarse el primer juego de su serie.

Juárez conectó de 4-2 con un jonrón y tres producidas y Yuniesky Betancourt, C.J. Retherford y Agustín Murillo colaboraron con dos remolcadas y sendas carreras producidas para liderar el ataque de Mexicali. Édgar Gómez (1-0) retiró al único bateador que enfrentó para anotarse la victoria y Jake Sánchez retiró a la novena en blanco para el salvamento. La derrota fue al registro de Heriberto Ruelas (0-1), castigado con tres imparables y tres carreras en dos tercios.

