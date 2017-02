Veteranos entre los nuevos rostros de la rotación de Bravos

Los Bravos de Atlanta estaban decididos a añadir un poco de más experiencia a su rotación de abridores —y vaya que lo hicieron.

Bartolo Colón, el derecho de 43 años cuya longevidad y carácter jovial lo han convertido en uno de los favoritos de los aficionados, se incorporó a Atlanta en noviembre. Por las mismas fechas, los Bravos adquirieron a R.A. Dickey, el nudillero de 42 años que es uno de los abridores de mayor estadía en Grandes Ligas —pero cuyo debut en las mayores data de 2001, cuatro años después que el del dominicano.

Después de tres temporadas perdedoras seguidas, los Bravos van tras un futuro brillante encabezados por jóvenes lanzadores y con un nuevo estadio. Con la llegada de Colón y Dickey, sin duda han adquirido un par de expertos mentores.

"No es malo tener a un jugador con tanta experiencia en el cual apoyarnos un poco. Hubo ocasiones en año pasado en las que pensé... que a algunos de nuestros jóvenes, les hizo falta eso, la presencia de un veterano", indicó el manager Brian Snitker el miércoles. "Uno puede aprender mucho con tan solo ver".

Dickey regresa a la Liga Nacional por primera vez desde 2012, cuando el derecho ganó 20 partidos y el Cy Young con los Mets de Nueva York. Las últimas cuatro campañas las pasó con Toronto.

Colón también cuenta con un Cy Young, obtenido en 2005 como lanzador de los Angelinos de Los Ángeles. Es el líder en activo en victorias con 233, un total que lo coloca en el tercer sitio entre los pitchers nacidos en Latinoamérica, detrás de su compatriota Juan Marichal (243) y el nicaragüense Dennis Martinez (245).

Colón señala que le gustaría ofrecer cerca de 30 aperturas y 180 innings, marca que ha logrado en cada una de sus últimas cuatro temporadas. El cuadrangular que pegó con los Mets el año pasado en San Diego fue uno de los momentos estelares de la campaña, y sobre el montículo nadie sabe cuánto tiempo más podrá mantenerse a este nivel.

Colón y Dickey han alcanzado su longevidad por métodos diferentes. Dickey lanza la pelota de nudillos, mientras que el dominicano se ha reinventado como una especia de especialista del control, al registrar el quinto índice más bajo de bases por bolas de su carrera de 2012 a 2016.

De los cinco lanzadores que tuvieron más de 10 aperturas con los Bravos el año pasado, el colombiano Julio Teherán fue el mayor. El mes pasado cumplió 26 años y sigue siendo parte importante de la rotación, pero ahora hay un ligero atolladero creado por Matt Wisler, Mike Foltynewicz y Aaron Blair, y los tres tuvieron roles notable la campaña pasada.

Atlanta también adquirió por canje al zurdo mexicano Jaime García, de 30 años, en un acuerdo entre temporadas con los Cardenales de San Luis.

