Latos y Azulejos acuerdan contrato de ligas menores

Mat Latos accedió a un contrato de ligas menores con los Azulejos de Toronto, participará en las prácticas de pretemporada del equipo de las mayores y buscará ganarse un lugar en el roster de 40 jugadores.

El derecho de 29 años registró marca de 6-2 con efectividad de 4.62 en 11 aperturas para los Medias Blancas de Chicago el año pasado, luego fue despedido para tener foja de 1-1 y efectividad de 6.52 en una apertura y cinco labores de relevo para los Nacionales de Washington.

"Sólo estoy feliz de jugar béisbol, siendo honesto", declaró Latos luego que su acuerdo fuera anunciado el jueves.

Veterano de ocho temporadas en Grandes Ligas, Latos tiene un record de 71-58 y efectividad de 3.60. También ha lanzado para San Diego (2009-11), Cincinnati (2012-14), Miami (2015), los Dodgers de Los Ángeles (2015) y los Angelinos de Los Angeles (2015).

Fue sometido a una cirugía artroscópica de menisco en la rodilla izquierda en 2014 y sufrió hinchazón en la rodilla en las siguientes dos rodillas, lo que afectó su capacidad de movilidad y su fuerza.

El rol de Latos en las mayores por ahora podría estar en el bullpen, o podría ser enviado a la filial de los Azulejos en Buffalo, en la categoría Triple A y empezar desde ahí con la esperanza de que surja una oportunidad en Toronto.

"Lo que venga estará bien", afirmó. "Yo sólo quiero recuperar mi nivel y la forma en que solía lanzar".

