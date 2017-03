Cubano José Abreu declarará en juicio a entrenador y agente

El primera base de los Medias Blancas de Chicago José Abreu debe declarar el miércoles como testigo de la fiscalía en el juicio a un agente y a un entrenador de Florida acusados de formar parte de una presunta red de contrabando de peloteros cubanos.

El agente Bartolo Hernández y el entrenador Julio Estrada están acusados de organizar un esquema ilegal para llevar a jugadores cubanos a terceros países para que pudieran firmar lucrativos contratos con equipos de las Grandes Ligas.

Abreu firmó un contrato por 68 millones de dólares con Medias Blancas tras abandonar Cuba en el 2013. Usualmente, la compañía de Estrada obtenía un tercio del valor del contrato, y Hernández recibía el 5%.

Abreu fue el novato del año de la Liga Americana en 2014 y el año pasado pegó 25 jonrones e impulsó 100 carreras.

