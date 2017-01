Gordon suma 31 puntos y Rockets derrotan a Wizards

Eric Gordon sumó 31 puntos, mientras que James Harden consiguió su noveno "triple doble" de la temporada, en el duelo que los Rockets de Houston ganaron el lunes 101-91 a los Wizards de Washington.

Harden logró 23 puntos, 10 asistencias y una decena de rebotes. En el partido del sábado, el astro brindó una actuación incluso más brillante, con 53 unidades, 17 asistencias y 16 rebotes ante los Knicks.

Jamás un jugador de la NBA había tenido un encuentro con 50 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias.

El lunes, Harden perdió seis balones y atinó apenas dos de 11 triples, luego de embocar nueve de 16 contra Nueva York.

Houston hilvanó su quinta victoria consecutiva y comenzó el año con un triunfo, luego de obtener una foja de 15-2 en diciembre.

John Wall totalizó 18 unidades y 11 asistencias por Washington, que vio cortada una racha de tres victorias al hilo y no logró colocarse por encima de la marca de .500. No ostenta una foja positiva desde la campaña anterior, cuando estuvo en 6-5.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.