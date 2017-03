Warriors caen ante Bulls en su primer partido sin Durant

Jimmy Butler anotó 22 puntos y los Bulls de Chicago vencieron el jueves 98-87 a Golden State, en el primer juego de los Warriors desde que perdieron a Kevin Durant por una lesión en la rodilla izquierda.

Golden State respiró con algo de alivio al conocer que Durant podría volver a jugar esta temporada. El astro se lesionó hace dos noches en Washington.

Pero la racha récord de los Warriors en la temporada regular sin perder partidos consecutivos llegó a su fin, frenada en 146.

"Fue una seguidilla increíble y nos imaginábamos que probablemente concluiría en algún momento este año", dijo el entrenador Steve Kerr. "Y no es tan sorprendente que haya sido en este viaje. Sin KD nos las vamos a ver difíciles, pero vamos a repuntar".

Stephen Curry registró 23 puntos y Klay Thompson acabó con 13, pero los estelares escoltas se combinaron para acertar solo 3 de 22 intentos de triple. Los Warriors perdieron partidos seguidos por primera vez desde abril 5 y 7 de 2015, en San Antonio y Nueva Orleans.

"Fue una racha magnífica", afirmó Curry. "El que pudiéramos jugar tantos partidos y no nos metiéramos en una situación como en la que estamos esta noche, es bastante impresionante. Es notable. Simplemente tendremos que tratar de iniciar una nueva racha".

Bobby Portis añadió 17 puntos y recuperó 13 rebotes para Chicago. Los Bulls superaron 10-2 a Golden State en los últimos tres minutos para voltear una desventaja de un punto y llevarse su quinta victoria en seis partidos.

Butler coló los 10 tiros libres que tomó y recuperó cinco rebotes y dio seis asistencias. Y Portis —en un papel de mayor responsabilidad después de que Taj Gibson fue canjeado a Oklahoma City al concluir el plazo para transacciones la semana pasada— se apuntó su primer doble-doble de la campaña.

"Tuve que ingresar allí diario con la mentalidad adecuada, simplemente entrar y trabajar duro (en los entrenamientos)", señaló Portis.

Durant será examinado dentro de un mes. Si está recuperado para entonces, los Warriors lo tendrán para las últimas dos semanas de la temporada regular.

