Mavericks derrotan 98-87 a TWolves, Barea con 15 puntos

Wesley Matthews anotó 19 puntos y Dirk Nowitzki agregó 17 para que los Mavericks de Dallas derrotasen el domingo 98-87 a los Timberwolves de Minnesota.

El puertorriqueño José Juan Barea también se destacó con 15 puntos por Dallas, y Deron Williams añadió 13 puntos con 10 asistencias.

Gorgui Dieng registró 21 puntos y Andrew Wiggins aportó 19 por los Timberwolves, que vieron rota una racha de tres victorias.

Dallas se distanció en partido apretado al cerrar el tercer cuarto con una carga 11-4, y luego Barea anotó los primeros nueve puntos de su equipo en el cuarto periodo. Un enceste del boricua dentro de la zona pintada con 8:01 por jugar aumentó la ventaja de los Mavs, a 88-76.

Seth Curry procedió a anotar los siguientes cinco puntos con un triple y un enceste en bandeja para que los Mavericks abriesen su delantera más amplia en el partido.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.