Gasol y Randolph llevan a Grizzlies a la victoria

Marc Gasol anotó 25 puntos y los Grizzlies de Memphis aprovecharon la expulsión de Russell Westbrook para aplastar al Thunder de Oklahoma City el jueves por 114-80.

Westbrook, el líder anotador de la NBA con 31,7 puntos por partido, encestó 21 tantos antes de su expulsión a mediados del tercer periodo, cuando se le marcaron dos faltas técnicas. En ese momento, Memphis ya gozaba de una ventaja de doble dígito, que alcanzó las 37 unidades en el último cuarto.

Zach Randolph añadió 21 puntos por los Grizzlies. Tanto él como Gasol descolgaron ocho rebotes cada uno.

El reserva de Memphis, Troy Daniels, encestó seis de ocho intentos de triple en el último cuarto, en el que logró todos sus 22 tantos.

Enes Kanter tuvo 19 por el Thunder y Álex Abriñes logró 10 por el Oklahoma City, que tuvo su actuación más baja de la campaña. Westbrook finalizó con cinco rebotes y sin asistencias.

Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.