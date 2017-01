Bledsoe finaliza con 26 puntos en victoria de los Suns

Eric Bledsoe anotó 26 puntos, incluyendo cinco consecutivos para quebrar un empate en los últimos dos minutos y los Suns de Phoenix vencieron el jueves 102-95 a los Mavericks de Dallas.

Devin Booker aportó 22 unidades y los Suns (12-25) ganaron juegos consecutivos por apenas la segunda ocasión en la temporada, además de evitar que los Mavericks (11-25) consiguieran su tercer racha de dos victorias en un duelo entre dos de los peores equipos de la Conferencia Oeste.

Deron Williams encabezó a los Mavericks con 20 unidades, incluyendo encestes consecutivos para empatar el marcador a 93, antes de que Bledsoe quebrara la igualdad con un triple que inició una ofensiva de 9-2 para finalizar el encuentro.

El ex pívot de Dallas, Tyson Chandler terminó con 18 rebotes por Phoenix, mientras que Brandon Knight anotó 17 unidades luego de ausentarse un partido debido a molestias en la muñeca derecha.

Por los Suns el brasileño Leandro Barbosa finalizó con cinco puntos, un rebote y una asistencia en 14 minutos de juego.

Por los Mavericks, el argentino Nicolás Brussino finalizó con dos rebotes, un robo y una asistencia en 10 minutos de acción.

