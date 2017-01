Rudy Gobert logra doble-doble en triunfo de Jazz sobre Suns

Rudy Gobert encestó 18 puntos y atrapó 13 rebotes y Gordon Hayward aportó 18 tantos y nueve rebotes en el triunfo el sábado del Jazz de Utah por 91-86 sobre los Suns de Phoenix.

Rodney Hood sumó 13 puntos para el Jazz, que logró su tercera victoria consecutiva y mejoró su foja a 21-13.

Devin Booker anotó 18 de sus 20 tantos en el primer cuarto para Phoenix, y Eric Bledsoe tuvo 19 puntos, ocho rebotes y otras tantas asistencias.

El juego cambió de líder en 20 ocasiones y registró ocho empates hasta que Hayward encestó una canasta perdida para adelantar a Utah definitivamente. Gobert lo siguió con un par de mates que dieron al Jazz una renta de 89-84 a falta de 1:46.

Los Suns tuvieron una oportunidad para forzar el tiempo extra en los últimos segundos, pero Booker falló un triple a cinco de la bocina final. Hayward atrapó el rebote y lanzó dos tiros libres para sellar el triunfo.

El brasileño Leandro Barbosa tuvo 12 puntos y capturó cinco rebotes en 13:25 de juego con los Suns. Su compatriota y rival Raúl Neto firmó una hora de servicio con ocho tantos, un rebote y una asistencia en 14:02 para el Jazz.

