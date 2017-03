Con 29 de Conley y 28 de Gasol, Grizzlies vencen a Suns

Mike Conley anotó 29 puntos y Marc Gasol añadió 28 para que los Grizzlies de Memphis doblegaran el martes 130-112 a los Suns de Phoenix.

Gasol embocó sus cinco triples, mientras que Zach Randolph finalizó con 23 unidades y ocho rebotes. Tony Allen totalizó 11 tantos, en un duelo en que Memphis acertó el 56% de sus disparos, incluidos 12 de 25 triples.

Los 130 puntos fueron la mejor cifra de Memphis en la temporada. Los Grizzlies lograron su segunda victoria consecutiva.

Conley atinó 10 de 19 disparos de campo. Gasol coló 10 de 16 y Randolph 10 de 15, en una noche en que Memphis mostró su mejor puntería de la campaña.

Eric Bledsoe contabilizó 10 puntos por los Suns, en tanto que TJ Warren anotó 17 y Alex Len finalizó con 12. Devin Booker, el segundo mejor anotador de los Suns con 21,1 puntos por encuentro, se vio limitado a nueve, al encestar sólo tres de 11 tiros de campo.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.