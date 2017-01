Clippers rompen racha negativa, derrotan a Suns por 109-98

J.J. Redick anotó 22 puntos y los Clippers de Los Ángeles derrotaron el lunes por 109-98 a los Suns de Phoenix para iniciar el nuevo año cortando una seguidilla de seis derrotas.

Jamal Crawford aportó 18 puntos y DeAndre Jordan capturó 20 rebotes para los Clippers, que siguen sin poder contar con Blake Griffin y Chris Paul. Griffin se ha perdido nueve juegos mientras se recupera de una operación en su rodilla derecha y Paul lleva seis fechas de baja por molestias en los isquiotibiales.

Los Ángeles mejoraron a 3-9 su foja sin ambos en su quinteto inicial desde el fichaje de Paul antes del comienzo de la temporada 2011-12.

T.J. Warren lideró a los Suns con 24 tantos y el exjugador de los Clippers Eric Bledsoe tuvo 22.

El brasileño Leandro Barbosa tuvo cuatro puntos, un rebote y cuatro asistencias para los Suns en 09:28 de juego.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.