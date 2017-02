Leonard anota 32 y Spurs doblegan a 76ers

Kawhi Leonard anotó 32 puntos, Tony Parker añadió 18 y los Spurs de San Antonio doblegaron el miércoles 111-103 a los 76ers de Filadelfia.

Jahlil Okafor contabilizó 20 unidades y ocho rebotes, en tanto que Dario Saric consiguió 20 puntos por Filadelfia, que sin embargo sufrió su quinta derrota en fila.

Los 76ers volvieron a carecer de su pívot estelar Joel Embiid. El novato se perdió su sexto encuentro al hilo debido a un golpe en la rodilla izquierda.

Sin Embiid, Filadelfia tiene una foja de 5-16. Con él, su récord es de 13-18.

Los Spurs volvieron a la senda del triunfo tras caer en Memphis, y colocaron su foja en 40-12, la segunda mejor de la NBA. El argentino Manu Ginóbili sumó tres puntos y un par de asistencias.

Luego de verse en desventaja todo el duelo, los 76ers se acercaron a 87-85 con un par de tiros libres de Okafor, a 7:35 minutos del final. Pero San Antonio montó después una racha de 16-5 y se alejó definitivamente.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.