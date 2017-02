Con 'doble doble' de Towns, Wolves sorprenden a Raptors

El dominicano-estadounidense Karl Anthony Towns contribuyó con 29 puntos y 14 rebotes para que los Timberwolves de Minnesota superaran el miércoles 112-109 a los Raptors de Toronto.

Andrew Wiggins fustigó al equipo de su ciudad natal con 31 puntos, mientras que Tyus Jones embocó un triple con 19,5 segundos por disputarse. Wiggins atinó 11 de 19 disparos para que Minnesota dejara atrás una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Los Wolves perdieron sólo ocho balones, y Shabazz Muhammad aportó 22 puntos como reservista.

DeMar DeRozan anotó 30 unidades, mientras que DeMarre Carroll embocó sus cinco triples y finalizó con 19 tantos y nueve rebotes por Toronto. Los Raptors ganaban por 13 puntos en la primera mitad, pero se vinieron abajo.

Kyle Lowry añadió 20 unidades por Toronto, que atinó el 53% de sus tiros de campo. Lowry falló un triple que hubiera empatado el marcador justo cuando sonaba la bocina.

