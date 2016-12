Suns brillan en 2da mitad y vencen a Raptors

Eric Bledsoe anotó 22 puntos y Devin Booker sumó 19, incluidos nueve en el cuarto periodo, para que los Suns de Phoenix vencieran el jueves 99-91 a los Raptors de Toronto.

Los Raptors, segundos de la Conferencia del Este, sufrieron derrotas consecutivas por primera vez desde el 20 y 21 de noviembre. Ambos equipos disputaron duelos en días consecutivos.

Toronto estuvo en desventaja durante buena parte de la segunda mitad y recortó una desventaja de 14 puntos para colocar el marcador en 90-85, gracias a una bandeja de DeMar DeRozan, con 3:25 minutos restantes en el duelo.

Pero los Suns aguantaron y se llevaron apenas su segundo triunfo en ocho compromisos. Disputaron encuentros en días seguidos com locales por segunda vez en la temporada.

DeRozan y Kyle Lowry anotaron 24 puntos cada uno por los Raptors.

