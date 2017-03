Pelicans ganan a Lakers 105-97 con Cousins en equipo titular

DeMarcus Cousins tuvo 26 puntos y 15 rebotes y los Pelicans de Nueva Orleans ganaron por primera vez con él en el quinteto inicial al imponerse el domingo por 105-97 a los Lakers de Los Ángeles.

Anthony Davis aportó 31 tantos para los Pelicans, que barrieron en la serie por segundo año consecutivo y por segunda vez en su historia.

Los Pelicans mejoraron a 1-4 su registro con Cousins, que se unió al equipo desde Sacramento el pasado 20 de febrero. Ganaron un partido cuando cumplía una suspensión de un juego por haber cometido su 18va falta técnica de la temporada.

Nick Young anotó 19 puntos para liderar a los Lakers, que se quedaron cortos en su intento de remontada en el último cuarto.

Los Ángeles tiene una foja de 0-7 desde el parón para el Juego de las Estrellas y está a un encuentro de igualar su peor seguidilla de la temporada. Además acumulan cinco derrotas consecutivas en el Staples Center.

