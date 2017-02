Hawks superan a Nuggets de principio a fin

Dennis Schroder totalizó 24 puntos y 10 asistencias en el duelo en que los Hawks de Atlanta se impusieron el miércoles 117-106 a los Nuggets de Denver.

Atlanta jamás estuvo en desventaja, y anotó 72 puntos, su mayor cantidad de la temporada, en la primera mitad. Sin embargo, los Nuggets redujeron la diferencia a 109-105 mediante un enceste de Gary Harris con menos de tres minutos por disputar.

Kent Bazemore perdió un balón por Atlanta, pero Denver no pudo aprovecharlo para acercarse. Una jugada de tres puntos de Paul Millsap, quien totalizó 23 unidades, colocó la diferencia en siete tantos con 1:47 minutos restantes.

Schroder convirtió un par de tiros libres para dejar el partido en 114-105.

Wilson Chandler encabezó a Denver con 24 puntos.

El alero de los Nuggets, Kenneth Faried, abandonó el duelo por un esguince en el tobillo derecho al comienzo del segundo cuarto. Necesitó ayuda para salir de la cancha, pero las radiografías descartaron una fractura, de acuerdo con el club.

