Nets vuelven a vencer a Knicks, ahora en el MSG

Guiados por los 24 puntos de Brook López y una ráfaga de triples, los Nets de Brooklyn dominaron en el segundo tiempo para vencer el jueves 121-110 a los Knicks, su segunda victoria sobre sus rivales de Nueva York en cinco días.

Los Nets embocaron cinco triples seguidos en un tercer cuarto de 38 puntos. Brooklyn solo había acertado 2 de 16 tiros de larga distancia en el primer tiempo.

Rondae Hollis-Jefferson añadió 20 puntos y recuperó 10 rebotes por Brooklyn, que el domingo venció de local 120-112 a los Knicks. Brooklyn empató la serie entre los vecinos, luego que los Knicks habían ganado los primeros dos enfrentamientos.

El ex Knick Jeremy Lin tuvo 15 puntos y ocho asistencias en su primer partido en el Madison Square Garden esta temporada.

Kyle O'Quinn salió de la banca para anotar 23 puntos por los Knicks, que siguen sin hilvanar victorias en 2017. Derrick Rose añadió 22 y Carmelo Anthony anotó 17.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.