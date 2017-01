Towns y Rubio aportan "doble doble"; Wolves vencen a Mavs

Karl-Anthony Towns totalizó 34 puntos y 11 rebotes, mientras que Ricky Rubio añadió 13 unidades y estableció su mejor marca de la campaña con 15 asistencias, para que los Timberwolves de Minnesota vencieran el lunes 101-92 a los Mavericks de Dallas.

El dominicano-estadounidense Towns atinó 15 de sus 19 disparos de campo y repartió cuatro asistencias, en un duelo en que los Wolves embocaron el 56,3% de sus tiros para dejar atrás una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Harrison Barnes sumó 30 tantos por los Mavericks, y el alemán Dirk Nowitzki agregó 26, incluidos cinco triples. El puertorriqueño José Juan Barea anotó dos puntos y entregó cuatro asistencias.

El español Rubio consiguió nueve puntos en el cuarto periodo, incluidos encestes consecutivos durante una racha de ocho puntos sin respuesta, que dio a Minnesota cierto margen de respiro, después de que Dallas había recortado una diferencia de 21 puntos para colocar el marcador en 81-77.

Rubio convirtió tres tiros libres con 2:08 minutos por jugar, y Minnesota se colocó arriba por 97-83.

