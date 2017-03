Hawks derrotan 100-95 a Mavericks

Un enceste de Paul Millsap con 30.5 segundos por jugar le dio a los Hawks de Atlanta la ventaja definitiva al vencer el miércoles por 100-95 a los Mavericks Dallas.

Luego de la anotación de Millsap para poner a los Hawks al frente 96-95, Harrison Barnes falló un tiro para adelantar a los Mavericks. Ersan Ilyasova fue víctima de una falta en la lucha por el rebote y luego metió los dos tiros libres, extendiendo la ventaja de Dallas con 11.1 segundos en el reloj.

Dallas tuvo una última oportunidad para forzar la prórroga, pero Seth Curry se resbaló al sacar el balón y Kent Bazemore se apoderó del mismo hasta completar la clavada que selló la victoria.

Millsap anotó 18 puntos y se perdió por poco del triple-doble al repartir 10 asistencias con ocho rebotes. Ilyasova también sumó 18 puntos.

Barnes lideró a los Mavericks con 25 puntos.

