Wizards vencen a Lakers y suman 6 triunfos en fila

John Wall anotó 33 puntos y entregó 11 asistencias, y los Wizards de Washington enhebraron su sexta victoria consecutiva, al vencer el jueves 116-108 a los Lakers de Los Ángeles.

Bradley Beal contribuyó con 23 puntos, mientras que Marcin Gortat impuso su mejor marca en la temporada, con 21, para que Washington lograra su primera seguidilla de seis triunfos desde el periodo comprendido del 8 al 19 de diciembre de 2014.

Asimismo, los Wizards han ganado 16 compromisos al hilo como locales, la segunda mayor racha de esa índole en la historia de la franquicia.

Jordan Clarkson lideró a Los Ángeles con 20 tantos.

Washington construyó una delantera de 14 puntos, 86-72, con 2:37 minutos restantes en el tercer periodo. Pero los Lakers, que han perdido nueve de 11 duelos, empataron el marcador a 91 con 9:10 minutos por jugarse.

Wall, quien sumó 16 unidades en el cuarto periodo, incluidas las últimas ocho de los Wizards, aseguró la victoria mediante un robo a 1:18 minutos del final. Embocó otro par de tiros, con 1:06 minutos y con 38 segundos faltantes, y convirtió cuatro disparos desde la línea de castigo en las postrimerías del partido.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.