Lowry anota 33 puntos en remontada de Raptors

Kyle Lowry anotó 16 de sus 33 puntos en el último cuarto para comandar la remontada de los Raptors de Toronto el jueves 101-93 sobre el Jazz de Utah.

Lowry, quien tuvo 19 tantos en el cuarto final de un triunfo viniendo de atrás en Utah hace dos semanas, añadió seis rebotes y cinco asistencias por los Raptors (24-11).

DeMar DeRozan terminó con 23 unidades y siete tableros, mientras que Jonas Valanciunas aportó 18 tantos y 13 rebotes para que Toronto borrara una desventaja de 11 puntos en el segundo cuarto.

El Jazz (22-15), quien se mantuvo al frente los primeros 44 minutos del encuentro, fueron encabezados por los 15 tantos y 16 rebotes de Rudy Goebert. Shelvin Mack aportó 17 unidades y cuatro tableros.

Fue la segunda derrota consecutiva para Utah, que tuvo 19 pérdidas de balón que se tradujeron en 27 puntos de Toronto.

El disparo a media distancia de DeRozan con 3:44 por jugar puso a los Raptors al frente por primera ocasión en el encuentro, 89-88 y nunca más dejaron ir esa ventaja.

