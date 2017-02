Jazz aplasta a Pelicans e hila 4 triunfos seguidos

Joe Johnson aportó 27 puntos, George Hill agregó 19 y el Jazz de Utah estiró a cuatro su seguidilla de victorias, al aplastar el miércoles 127-94 a los alicaídos Pelicans de Nueva Orleáns.

Gordon Hayward sumó 17 unidades en 26 minutos y se dio el lujo de descansar durante todo el último periodo, luego que Utah tomó una ventaja de incluso 21 tantos en el tercero.

El Jazz sólo estuvo abajo en el marcador durante los primeros tres minutos, y se colocó arriba hasta por 39 puntos en el periodo final.

Rudy Gobert totalizó 10 tantos y 16 rebotes por Utah, que superó por 48-37 a Nueva Orleáns en el rubro de rebotes.

La producción ofensiva de Anthony Davis estuvo muy por debajo de sus estándares, ante la línea frontal de Utah, formada por Gobert y Derrick Favors. El astro de Nueva Orleáns logró sólo 12 puntos, al atinar cuatro de 12 disparos de campo, además de capturar 10 rebotes y bloquear seis tiros.

