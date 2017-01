Conley y Gasol destacan en triunfo de Grizzlies sobre Jazz

Mike Conley contribuyó con 19 puntos y nueve asistencias, mientras que el español Marc Gasol anotó 17 unidades, en la victoria conseguida el domingo por los Grizzlies de Memphis, 88-79 sobre el Jazz de Utah.

Zach Randolph finalizó con 13 tantos y 11 rebotes por Memphis, que hilvanó su segundo triunfo consecutivo.

Gordon Hayward lideró al Jazz con 22 puntos, en tanto que George Hill contabilizó 15. Trey Lyles terminó con 11 unidades, incluidas cinco en el último periodo.

Rudy Gobert capturó 13 balones frente a los tableros, y el Jazz superó en rebotes a Memphis por 44-37.

El duelo entre dos de las tres mejores defensivas de la NBA pintó desde el comienzo para deparar pocos encestes. Los Grizzlies llegaron a estirar su ventaja a 17 puntos en la segunda mitad y sobrevivieron a una andanada de triples de Utah, que ha perdido tres de sus últimos cuatro compromisos.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.