Chriss mete 17 puntos y los Suns aplastan 120-103 a Hornets

Marquesse Chriss anotó 17 puntos, el brasileño Leandro Barbosa aportó 16 y los Suns de Phoenix se apuntaron una marca en la temporada el jueves al encestar un 59,7% de sus tiros de campo en una victoria de 120-103 sobre los Hornets de Charlotte.

Chriss metió seis de los nueve disparos que intentó y se perdió aproximadamente un período completo de acción luego de sufrir un tirón en una pantorrilla al principio del primer cuarto. Barbosa encestó siete de sus 11 tiros de campo, así como el único tiro libre que cobró.

T.J. Warren agregó 16 unidades y capturó ocho rebotes, y Alan Williams obtuvo 12 rebotes y metió 16 puntos, incluida una bandeja con 2:46 en el reloj que puso el marcador 114-99.

Devin Booker hizo 15 unidades, repartió nueve asistencias y capturó seis rebotes por Phoenix. Los Suns llevan foja de 8-4 como locales frente a equipos de la Conferencia Este en la temporada.

Kemba Walker encabezó a Charlotte con 26 puntos.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.