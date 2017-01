Pistons se aferra al triunfo sobre Hornets

Marco Belinelli estuvo a punto de vencer al reloj con un disparo memorable, pero su enceste contra el tablero fue demasiado tarde y los Pistons de Detroit se aferraron a un triunfo el jueves 115-114 sobre los Hornets de Charlotte.

Belinelli realizaba el pase de entrada desde la lateral con 0,5 segundos restantes y los Hornets abajo por un punto. Marcus Morris, de Detroit, defendía al pasador, pero se volteó y Belinelli le rebotó el balón en la espalda y encestó contra el tablero, pero los árbitros señalaron que no sacó el tiro a tiempo, cobro confirmado tras la revisión del video.

Kemba Walker anotó 20 de sus 32 puntos en el último cuarto para ayudar a Charlotte a borrar casi por completo una diferencia de 19 unidades en el periodo final.

