Butler anota 52 puntos y Bulls vencen a Hornets

Jimmy Butler encestó el lunes 52 puntos y superó en su duelo a Kemba Walker para conducir a los Bulls de Chicago a un triunfo de 118-111 sobre los Hornets de Charlotte.

Butler se quedó a un punto del récord en su carrera, el cual logró el 14 de enero de 2016 en Filadelfia. Anotó 20 unidades en la primera mitad y 17 en los últimos cuatro minutos del partido.

Además, registró 12 rebotes y seis asistencias, y acertó 21 de 22 tiros libres. Ha anotado al menos 25 puntos en cuatro encuentros consecutivos, y su desempeño del lunes superó su marca previa de la temporada, de 40 unidades, la cual consiguió el miércoles contra Brooklyn.

Walker impulsó su candidatura al Juego de Estrellas con 34 puntos y un máximo para él en la temporada, de 11 rebotes. Walker, quien encestó 37 unidades contra Cleveland el sábado, logró duelos seguidos de 30 puntos o más por primera vez desde el 7 y 9 de marzo de 2016.

Nikola Mirotic tuvo 12 puntos para Chicago y Michael Carter-Williams terminó con 10 unidades y nueve rebotes.

