Aaron Gordon encabeza concurso de clavadas de NBA

Aaron Gordon tiene una misión pendiente en el concurso de clavadas previo al Juego de Estrellas de la NBA.

El alero acrobático del Magic de Orlando es uno de los cuatro seleccionados para el certamen de este año, que se realizará el sábado 18 de febrero, un día antes del Juego de Estrellas en Nueva Orleáns.

DeAndre Jordan, de los Clippers de Los Ángeles; Glenn Robinson III, de Indiana, y Derrick Jones Jr, de Phoenix, participarán también en el concurso.

También el jueves, se definió la lista de participantes en la competición de triples. El campeón defensor Klay Thompson, de Golden State, se medirá a Kyrie Irving, de Cleveland, quien se proclamó triunfador en 2013.

Competirán también Kyle Lowry, de Toronto; Kemba Walker, de Charlotte; Eric Gordon, de Houston; Wesley Matthews, de Dallas; CJ McCollum, de Portland, y Nick Young, de los Lakers de Los Ángeles.

Stephen Curry, de Golden State, ganó el duelo en 2015 y fue segundo el año pasado, detrás de su compañero Thompson. Esta vez no participará.

Thompson buscará ser el primer basquetbolista que gana la competencia en años consecutivos desde que Jason Kapono lo consiguió en 2007 y 2008.

El desafío de talentos, previsto también para el sábado, confrontará a Kristaps Porzingis, de Nueva York; DeMarcus Cousins, de Sacramento; Anthony Davis, de Nueva Orleáns; Joel Embiid, de Filadelfia; Isaiah Thomas, de Boston; Gordon Hayward, de Utah; John Wall, de Washington, y Devin Booker, de Phoenix.

