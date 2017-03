Clippers vencen a Grizzlies y se consolidan en quinto puesto

Austin Rivers anotó 20 puntos y Chris Paul sumó 19 tantos con siete asistencias para que los Clippers de Los Ángeles derrotasen el jueves 114-98 a los Grizzlies de Memphis.

Los Clippers se consolidaron en el quinto puesto de la Conferencia del Oeste, mientras que Memphis sufrió su cuarta derrota seguida.

J.J. Redick aportó 15 puntos, mientras que Jamal Crawford y Blake Griffin añadieron 14 cada uno. Griffin también descolgó 12 rebotes.

El español Marc Gasol lideró a Memphis con 20 puntos y Zach Randolph registró 18 puntos con 11 rebotes.

Tras perder en Minnesota el miércoles, los Clippers consiguieron su tercera en cuatro partidos y mantienen una ventaja de tres juegos sobre Memphis por la quinta plaza.

Los Grizzlies ahora están empatados con Oklahoma City en el sexto puesto.

