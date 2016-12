Con 32 de Irving, Cavs se imponen a Celtics

LeBron James aceptó las felicitaciones por su cumpleaños, cuando salía de los vestuarios de Cleveland. Sin embargo, no tenía un ánimo festivo en la víspera de llegar a los 31 años.

"Jugué horrible", reconoció. No importa, los otros dos astros de Cleveland acudieron al rescate.

Kyrie Irving anotó 32 puntos y Kevin Love añadió 30, para que los Cavaliers resistieran una reacción tardía de los Celtics de Boston y se impusieran el jueves por 124-118.

Entre los encestes de Irving, hubo dos cruciales en bandeja, antes de que abandonara la cancha por una lesión en una pierna.

Los Cavs ganaban por 20 puntos en el tercer periodo y por 17 a comienzos del cuarto. Sin embargo, los Celtics se acercaron tres veces a un solo tanto en los últimos dos minutos.

Pero Irving logró entonces sus encestes clave. Los Cavs soportaron el embate de Boston en los últimos 43 segundos, luego de que su base estelar se sujetó el muslo derecho y se marchó al banquillo.

Al parecer la lesión no es grave.

Cleveland, campeón defensor de la NBA, logró su octava victoria en nueve enfrentamientos ante Boston.

LeBron James totalizó 23 unidades y 11 asistencias por los Cavs, que ganaron por undécima ocasión en 13 compromisos.

"Logramos conservar la compostura, incluso cuando la diferencia fue de un punto, y atinamos los disparos oportunos", comentó James.

Pero el mejor jugador de la actualidad se mostró disgustado por su propio desempeño, si bien estuvo cerca del "triple doble". Perdió ocho balones, incluido uno que ayudó a la reacción de Boston.

"Estuve bastante mal, eso es inaceptable. No puedo hacer eso si queremos ayudar a que nuestro equipo esté donde deseamos", indicó James. "Me doy una nota reprobatoria por el desempeño de hoy. Tengo que mejorar".

Por los Celtics, el dominicano Al Horford sumó seis puntos, cuatro asistencias y un rebote.

Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.