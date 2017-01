Fuente AP: Cavaliers negocia cambio con Hawks por Korver

Una persona cercana a las negociaciones señala que los Cavaliers de Cleveland buscan adquirir al escolta Kyle Korver en un canje con los Hawks de Atlanta.

Los campeones defensores de la NBA buscan añadir a otro perimetral luego de perder a J.R. Smith por tres meses debido a una fractura en el pulgar y se han decidido por Korver, dijo una persona que habló el jueves con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que aún no se finaliza el acuerdo.

Korver, de 35 años de edad, ha sido uno de los tiradores de larga distancia más certeros de la NBA durante años, encestando el 43% de sus disparos de tres puntos. Korver ha jugado las últimas cinco campañas con los Hawks, que fueron barridos por los Cavs en las Finales de la Conferencia Este de la temporada anterior.

Cleveland ha buscado mejorar su plantel tras perder a Smith y al pívot Chris Andersen, quien se ausentará el resto de la campaña con una lesión en la rodilla. Los Cavaliers también tienen interés en obtener un base suplente.

