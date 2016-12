Hill vuelve y anota 21 puntos; Jazz vencen a 76ers

George Hill aportó 21 puntos en su regreso a la alineación tras perderse 13 partidos por un esguince en el dedo de un pie, y el Jazz de Utah doblegó el jueves 100-83 a los 76ers de Filadelfia.

Gordon Hayward y Rodney Hood añadieron 20 unidades cada uno por el Jazz (20-13), que superó a Filadelfia por 30-9 en el último periodo. Utah atinó el 58% de sus triples y logró su segundo triunfo al hilo, luego de perder tres consecutivos.

Ersan Ilyasova totalizó 16 tantos, mientras que Nerlens Noel y Dario Saric agregaron 14 por cabeza. Pero el mal desempeño en el cuarto periodo incidió en que los 76ers sufrieran su cuarta derrota seguida.

Filadelfia, que jugó sin su líder en puntos y rebotes Joel Embiid, tuvo sorpresivamente la ventaja durante la mayor parte del duelo, antes del colapso en el último periodo. Los 76ers acertaron cuatro de 23 tiros en los 12 minutos finales.

Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.