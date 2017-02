Sauber nombra piloto de pruebas a la colombiana Calderón

La escudería Sauber de Fórmula 1 nombró el martes a la colombiana Tatiana Calderón como piloto de pruebas.

Calderón, de 23 años, empezó a correr con karts cuando tenía 9 años y la temporada pasada compitió en la categoría GP3.

Sauber indicó que seguirá compitiendo en GP3 además de trabajar como piloto de pruebas para el equipo de F1.

"Tenemos las oportunidades e instalaciones para proporcionar a Tatiana una plataforma profesional en la que puede desarrollar más su conocimiento y habilidades de competición", indicó en un comunicado la directora de equipo, Monisha Kaltenborn.

Los pilotos de Sauber para esta temporada son Marcus Ericsson y Pascal Wehrlein.

Sin embargo, Antonio Giovinazzi, ocupará la plaza de Wehrlein mientras éste se recupera de una lesión de espalda durante las pruebas de pretemporada en Montmeló, cerca de Barcelona.

