Dakar: Despress gana la etapa y desplaza a Peterhansel

En un vertiginoso ascenso a las montañas bolivianas el francés Cyril Despres ingresó primero a Bolivia el jueves en su Peugeot, ganó la cuarta etapa y subió al primer lugar del Rally Dakar 2017 que tuvo como meta la ciudad de Tupiza, a 2.850 metros sobre el nivel del mar.

Despres desplazó a su compatriota y líder en la general hasta la víspera Stéphane Peterhansel, del equipo Peugeot, quien ingresó cuarto a Tupiza y descendió al segundo puesto en la general a tres minutos del nuevo líder.

Después de atravesar por el calor extremo de Paraguay y Argentina, la competencia ingresó el jueves a Bolivia en cuarta etapa, una de las más exigentes del rally, con fríos y dunas del altiplano boliviano y alturas de entre 2.500 a 4.000 metros sobre el nivel del mar.

La etapa se corrió entre San Salvador de Jujuy en Argentina y Tupiza en Bolivia con un trayecto de 521 kilómetros, 416 de ellos cronometrados.

Peterhansel, 12 veces campeón de la competencia —la mitad de ellas en auto y otras tantas en moto_, se perdió brevemente en el trayecto, según informó en su sitio oficial el Dakar.

En motos, el australiano Mattias Walkner ganó la etapa con su KTM, mientras que el español Joan Barreda llegó segundo en su Honda pero se mantiene primero en la general. El chileno Pablo Quintanilla marcha segundo en la general.

El primer boliviano en arribar a la meta de Tupiza fue Wálter Nosiglia en cuadriciclos, quien además ganó la etapa en su Honda. El segundo fue el ruso Seguei Karyakin en su Yamaha, que ahora encabeza la general por delante del chileno Ignacio Casale, líder hasta la víspera.

La mayor novedad de cuarta etapa fue el abandono del piloto catarí Nasser Al Attiyah, uno de los favoritos y subcampeón en autos en 2016. No pudo arrancar en la partida tras perder la rueda trasera derecha de su auto en la víspera.

En motos, el australiano Toby Price, otro favorito, también abandonó la competencia por una caída que le provocó una lesión en el fémur izquierdo. En autos, el español Carlos Sainz llegó en el puesto 32 tras sufrir dificultades en una hondonada, según la planilla oficial del Dakar pero medios argentinos informaron que el piloto español abandonó la prueba.

"El Dakar para nosotros se terminó" declaró Sainz a la cadena FOX.

En camiones, el holandés Gerad De Rooy con su Kamaz finalizó la cuarta etapa en primer lugar, mientras que el ruso Ayrat Mardeev se ubicó segundo con su Iveco. La clasificación general la encabeza su compatriota Dmitry Sotnikov, quien desplazó al decimotercer puesto al holandés Martin Kolomy, líder de la competencia hasta ayer.

El viernes, la quinta etapa entre Tupiza y Oruro será de 692 kilómetros, 447 de ellos cronometrados, e incluirá un ascenso a la región de Potosí a casi 4.000 metros de altitud, una región montañosa azotada por vientos.

Tupiza, una pequeña ciudad de 50.000 habitantes en los valles altos, vivió una verdadera fiesta el jueves. El presidente Evo Morales acudió a la meta para recibir a los pilotos.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.