Atletas en Mundial, incluido Makwala, enferman por alimentos

Una infección gastrointestinal ha afectado a varios deportistas participantes en el Mundial de atletismo, incluido el botsuano Isaac Makwala, candidato a medalla, quien debió retirarse el lunes de la eliminatoria de los 200 metros y afirmó que se había enfermado por consumir alimentos contaminados.

"Ha habido algunos casos de gastroenteritis, reportados por miembros de las delegaciones que se hospedan en uno de los hoteles oficiales", reconoció el comité organizador del Mundial en un comunicado. "Los afectados han recibido el apoyo tanto de su delegación como de personal médico del comité organizador".

"Asimismo, hemos trabajado con la Agencia de Salud Pública de Inglaterra para garantizar que la situación se atienda y controle", añadió el comité.

Las infecciones empañan la organización del certamen que se realiza durante 10 días en Londres. En su perfil de Facebook, Makwala escribió que otros atletas habían sido afectados por el padecimiento.

"De acuerdo con médicos de la IAAF (Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo), sufro aparentemente de intoxicación por alimentos, algo que ha afectado a varios atletas más", escribió Makwala en Facebook.

El puertorriqueño Javier Culson también comunicó en Facebook que padeció el mal estomacal antes de competir en la primera ronda de los 400 metros con vallas, en los que quedó eliminado.

"Es frustrante que nos sucedan cosas inesperadas; no fui el único", señaló Culson, subcampeón en los mundiales de 2009 y 2011 y bronce olímpico en 2012. "La noche anterior me cayó mal la comida, amanecí con síntomas fuertes y sin embargo sí di la cara y fui a correr con deseo a triunfar; pero no se pudo".

Se esperaba que Makwala peleara el oro al sudafricano Wayde van Niekerk tanto en los 200 como en los 400 metros. La final de los 400 está prevista para este martes.

"Esperemos que me permitan disputar mi final", añadió Makwala.

Quedó claro que Van Niekerk no figuró entre los que contrajeron la enfermedad. Se clasificó sin despeinarse a las semifinales de los 200 metros, y es favorito para llevarse el oro en ausencia del jamaiquino Usain Bolt.

Van Niekerk tiene muchas posibilidades de colgarse dos preseas de oro.

