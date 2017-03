Venezuela empata 2-2 con Perú, que mira lejos el Mundial

Venezuela dilapidó una delantera de dos goles y dejó escapar lo que hubiera sido apenas su segunda victoria de la eliminatoria, al empatar el jueves 2-2 con Perú, que se aferró apenas a una remota esperanza de clasificarse al Mundial de 2018.

El zaguero Mikel Villanueva abrió el marcador a los 24 minutos, al cabecear un balón que rebotó en un defensa peruano tras un centro de tiro libre que colgó frente al arco el mediocampista Rómulo Otero.

Otero, que milita en el Atlético Mineiro de Brasil, aumentó a los 40 minutos, luego de una infracción en su contra, con un potente disparo de más de 30 metros, que pareció doblarle las manos al arquero Pedro Gallese.

El extremo André Carrillo descontó a los 46 minutos, mientras que el delantero Paolo Guerrero, con un cabezazo a los 63 minutos, emparejó el marcador 2-2.

Con este resultado, Perú suma 15 puntos, pero sigue en terapia intensiva. Tres unidades lo hubiesen ayudado a cercarse aún más a la quinta plaza, que concede un boleto a un repechaje con el mejor equipo de Oceanía.

Por ahora, esa plaza en el repechaje corresponde a Ecuador, que tiene 20 unidades, a cinco fechas de que concluya la eliminatoria.

La "Vinotinto", que ya no tiene opciones de clasificarse, sigue en el foso de la eliminatoria, con seis puntos de 39 posibles.

Los peruanos no se clasifican a un Mundial desde España 1982. Los venezolanos, por su parte, son los únicos de Sudamérica que nunca han acudido a la máxima cita del futbol.

El timonel de Perú, el argentino Ricardo Gareca, lamentó que sus dirigidos no pudieron lograr la victoria, pero rescató la entrega mostrada para recuperarse de un marcador adverso y buscar insistentemente el triunfo hasta el pitazo final.

"Me hubiese gustado ganar el partido que nos daba mejores posibilidades de cara al próximo encuentro, vinimos a eso, lamentablemente no lo pudimos lograr; pero me queda la tranquilidad que el equipo lo dio todo en pos de una victoria, que no pudimos encontrar", declaró Gareca a la prensa.

Venezuela, que lució superior en el primer tiempo, bajó las revoluciones con la ventaja de 2-0 y perdió el control del balón

Su técnico Rafael Dudamel resaltó que, más allá de la amargura de dejar que se escapara la victoria, sería injusto no admitir que Perú "fue un gran rival... que supo aprovechar tempranamente" en el complemento las situaciones que tuvo para equilibrar.

En consecuencia, el empate "nos deja esa gran sensación del futuro que nos viene a mediano y largo plazo", agregó el estratega en alusión a que Venezuela empezó el proceso de recambio, lo que se evidencia en una convocatoria que promedia los 23,5 años.

Alineaciones:

VENEZUELA: Wuilker Fariñez, Rolf Feltscher, Mikel Vilanueva, Wilker Angel, Alexander González, Tomás Rincón, Alejandro Guerra, Rómulo Otero (Darwin Machis, 72), Jhon Murillo (Yeferson Soteldo, 84), José Salomón Rondón, Josef Martínez (Yangel Herrera, 58).

PERU: Pedro Gallese, Aldo Corzo, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco, Edison Flores, Renato Tapia (Pedro Aquino, 85), Christian Cueva, Víctor Yotún (Sergio Peña, 77), André Carrillo (Raúl Ruidíaz, 78), Paolo Guerrero.

Árbitro: Enrique Cáceres, Paraguay

