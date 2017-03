Paraguay descarta a Patiño para juego con Brasil

El defensor Juan Patiño fue descartado por lesión del seleccionado paraguayo de fútbol que el martes enfrentará a Brasil en Sao Paulo por las eliminatorias mundialistas.

Marcos Cáceres, de Cerro Porteño, fue llamado para cubrir la baja. Patiño se lesionó minutos antes del partido del jueves contra Ecuador en Asunción, que Paraguay ganó por 2-1.

"Quería llorar porque en la noche del jueves cuando estaba por ingresar a la cancha con los compañeros para enfrentar a Ecuador sentí molestias en los abductores", reconoció Patiño.

Agregó que "para no perjudicar al equipo, por si tenía que abandonar la cancha a los pocos minutos de iniciado el juego, le dije al entrenador Francisco Arce que no podía jugar".

Patiño es integrante de la plantilla del Jaguares, de México.

Arce, por su lado, aclaró que de urgencia tuvo que incluir de titular a Darío Verón, del Pumas mexicano.

Paraguay, al vencer 2-1 a Ecuador, alcanzó los 18 puntos para seguir como séptimo en la tabla, fuera de la zona de clasificación al Mundial Rusia 2018.

Brasil es líder con 30 unidades escoltado por Uruguay con 23; Argentina 22; Colombia 21; Ecuador y Chile con 20 cada uno, en los principales lugares.

