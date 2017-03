Sin Falcao, Colombia obligada a ganar en casa ante Bolivia

Sin el delantero Radamel Falcao y con la obligación de triunfar para seguir en la puja por un boleto al Mundial de 2018, Colombia recibe el jueves a una Bolivia prácticamente desahuciada en las eliminatorias de Sudamérica.

Falcao, en su mejor momento con el Mónaco desde la grave lesión de rodilla que lo marginó del Mundial de Brasil, arrastra una molestia muscular y el técnico José Pekerman no lo incluyó en la nómina de 26 futbolistas para este encuentro y el de Ecuador en Quito el martes.

El contratiempo le despejó el camino al debutante Duván Zapata, atacante de Udinese de Italia. Falcao reapareció con el combinado nacional en noviembre, después de 13 meses de ausencia, y estuvo en la derrota 3-0 contra Argentina, que dejó a Colombia en el sexto puesto en la eliminatoria, a un punto de los albicelestes, quintos. Los cuatro primeros se clasifican a Rusia 2018 y el quinto disputará un repechaje. Bolivia es penúltima con siete unidades.

"Realmente una pena (la ausencia de Falcao) cuando estábamos disfrutando su actualidad, su rendimiento, de encontrar el Falcao que conocemos, vino otra vez el imprevisto y bueno la realidad es que no está", dijo Pekerman en charla con los periodistas.

Indiferente a la campaña de Bolivia, Pekerman indicó que el partido "lo tomamos como un compromiso muy serio".

Se abstuvo de entrar en el mundo de los cálculos en la recta final de las eliminatorias, y menos anticiparse al choque con Ecuador.

"Debemos sumar puntos, de nada vale hacer cuentas, el futuro es mañana...primero hay que resolver con Bolivia y luego pensar en Ecuador", afirmó Pekerman.

Su contraparte Mauricio Soria dejó a siete futbolistas acostumbrados a la altura de La Paz (3.650 metros) para el duelo con Argentina, el 28 de marzo. El equipo llegaba a Barranquilla el miércoles por la noche, con varias horas de retraso, debido al mal tiempo, según comunicó la oficina de prensa de la federación boliviana.

El mediopunta James Rodríguez, quien ha vuelto a tener más minutos con el Real Madrid, comanda a Colombia, cuyos delanteros no han funcionado en los últimos seis encuentros. Carlos Bacca fue el último en ariete en remecer las redes, con un doblete en la victoria 3-1 ante Ecuador hace un año.

James, Bacca y Edwin Cardona, con tres dianas cada uno, lideran al equipo.

Pekerman atribuyó la falta de gol de Colombia a las lesiones y la falta de ritmo de varios jugadores.

"El tema del gol es difícil en el fútbol. Los delanteros necesitan de mucha confianza, de poder repetir alineaciones", sostuvo. "Hemos tenido jugadores lesionados, jugadores que no han jugado cuando lo necesitábamos".

Pekerman también se anima con las prestaciones del volante Juan Guillermo Cuadrado, de buen momento en Juventus, líder de la Serie A de Italia.

Miguel Ángel Borja, goleador de Atlético Nacional en la pasada Copa Libertadores, se entrenó diferenciado el martes a raíz de una molestia muscular.

"No es grave y espero alinear contra Bolivia", señaló el jugador del Palmeiras de Brasil. Bacca y Borja podrían integrar el ataque.

El ex portero Soria regresó al banco boliviano en diciembre en remplazo del argentino Guillermo Hoyos. La primera vez lo ocupó de enero a agosto de 2015.

Bolivia no ha ganado en Colombia desde la eliminatoria para el Mundial de 1998, con un saldo de tres derrotas en Barranquilla y dos en Bogotá en las que ha recibido 13 goles. Colombia se impuso por 3-2 en La Paz por la quinta fecha de esta eliminatoria.

"A los bolivianos los conocemos, son jugadores aguerridos, no dan ninguna pelota por perdida", señaló el arquero David Ospina, deseoso de recuperarse después de recibir 12 goles en tres encuentros con su club Arsenal de Inglaterra.

Soria citó a última hora a tres jugadores que no estaban en la nómina inicial entre ellos el mediocampista Moisés Villarroel, de Oriente Petrolero de la liga boliviana.

Convocó a juveniles y veteranos, entre ellos cuatro que militan en clubes extranjeros, sobresaliendo el atacante Marcelo Martins.

"Estamos equilibrando experiencia con la fuerza de los jóvenes, y eso nos servirá para enfrentar a Colombia", según el estratega de 50 años.

Alejandro Chumacero, Diego Bejarano, Diego Wayar, Raúl Castro, Pablo Escobar, Edward Zenteno y Jhasmani Campos, todos acostumbrados a jugar en la altura, se quedaron en La Paz.

El partido se disputará el estadio Roberto Meléndez desde las 15.30 (2030 GMT) y será arbitrado por el brasileño Ricardo Marques Ribeiro.

