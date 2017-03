Mundial: Argentina recibe a Chile en duelo clave para Rusia

El peor rival para su peor momento. La Argentina de Lionel Messi se reencontrará este jueves con Chile, devenido su verdugo en las dos últimas finales de la Copa América y ávido de un triunfo histórico en Buenos Aires para sumar más piedras en el camino de los albicelestes rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Una sensación de partido decisivo sobrevuela en Argentina, que protagoniza su peor campaña en eliminatorias sudamericanas desde que se juegan bajo el sistema todos contra todos. El equipo de Edgardo Bauza se ubica quinto, en posición de repechaje con 19 puntos, tras disputarse 12 fechas.

Un empate o derrota ante la Roja, cuarta con 20 unidades, dejaría a los albicelestes fuera de las posiciones de clasificación si Colombia, sexta con 18 puntos, le gana a Bolivia en Barranquilla. Sin dudas, un escenario impensado para el equipo liderado por el mejor jugador del mundo.

"Ganarle a Chile será fundamental y no me importa cómo se gane, pero que se gane", admitió Bauza sin ruborizarse, para horror de una prensa deportiva mayormente crítica, que le achaca la falta de una línea de juego definida y no explotar al máximo la suma de talentos a su disposición.

Para el entrenador, el duelo ante los chilenos en el estadio Monumental de River Plate y el que disputará el próximo martes a Bolivia en la altura de La Paz "son muy importantes, no solo para Argentina sino para todos".

"La tabla está muy apretada. El que sale mejor parado va a tener muchas chances. Se empieza a definir la clasificación al Mundial", añadió.

Bauza confiaba en sacar tajada del gran momento que atraviesa Paulo Dybala en sociedad con Gonzalo Higuaín en la delantera de la Juventus de Italia. Pero Dybala arrastra una contractura en la pierna izquierda y quedó descartado para enfrentar a Chile.

En su lugar, el técnico confirmó el jueves a Sergio Agüero "por su gran momento" en el Machester City. Se reedita así el cuarteto ofensivo subcampeón del mundo en 2014 con Messi, Ángel Di María e Higuaín.

Bauza fue hasta aquí la única voz argentina que se escuchó en la previa del partido ya que los jugadores mantienen su decisión de no hablar con la prensa local en disgusto por rumores extra-futbolísticos que involucraron al delantero Ezequiel Lavezzi.

"Al plantel lo veo muy bien, está motivado para jugar el partido sabiendo lo que se juega y que no es un partido fácil. Los veo muy metidos en este partido, cosa que me deja tranquilo y me da la confianza que vamos a ganarlo", destacó Bauza.

Chile nunca ganó en Buenos Aires por eliminatorias. Otro hito por superar para la mejor generación de futbolistas de su historia. En el último tiempo, además, la Roja se ha tomado la costumbre de amargar a sus vecinos. Lo hizo en la final de Copa América 2015 y un año después por el trofeo de la edición Centenario del certamen continental. Esta última caída llevó a Messi a renunciar al seleccionado, aunque luego recapacitó por el clamor popular.

"Nuestra intención es que vamos a Argentina a ganar", avisó Juan Antonio Pizzi, el técnico argentino de la "Roja", que se enfrentará por primera vez como entrenador a Bauza, su compañero en la época de jugadores de ambos en Rosario Central.

"Tenemos que hacer un partido parejo, disputar en todos los sectores y tratar de imponernos. Si logramos eso estoy seguro que obtendremos un buen resultado", apuntó Pizzi el miércoles en rueda de prensa antes de viajar rumbo a la capital argentina.

Pizzi no contará con su as de espada y máximo goleador, Arturo Vidal, suspendido. "Reconocemos la importancia de Vidal, pero las opciones que hay me dan confianza", aseveró el entrenador, quien no confirmó el equipo.

Tampoco jugará Marcelo Díaz, lesionado, mientras Alexis Sánchez y Gary Medel no están en óptimas condiciones físicas, aunque confían en recuperarlos para el jueves.

Ambos equipos están obligados a cuidarse de las amarillas del árbitro brasileño Sandro Ricci.

Argentina tiene 13 jugadores amonestados, la mayoría titulares, entre ellos el arquero Sergio Romero, Javier Mascherano, Lucas Biglia, Di María e Higuaín. De recibir otra, quedan descartados para jugar ante Bolivia. Para alivio de Bauza, Messi no figura entre ellos.

En Chile deben cuidarse ocho futbolistas, entre ellos el arquero Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gonzalo Jara y Eduardo Vargas si quieren estar disponibles para recibir el martes a Venezuela.

La corresponsal en Santiago de Chile, Eva Vergara, contribuyó con este reporte.

