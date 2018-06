Alemania COQUETEA con la eliminación; Suecia le está dando un empujón a México

Con la victoria de México a primera hora ante Corea del Sur, el vigente campeón del mundo, Alemania entro a su juego con Suecia jugándose la vida.

Al minuto 14 del juego parecía que las aspiraciones de los teutones iban recibir un golpe tempranero cuando Jerome Boateng interfiero una descolgada peligrosa del delantero sueco Marcus Berg que tenia tintes de gol.

A simple vista, dio la impresión de que Boateng había cometido un falta y que árbitro marcaria un penal.

Pero no fue así.

Sigh of relief for German fans as Berg can't finish on the breakaway! pic.twitter.com/Uj1IMphlLG