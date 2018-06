VIDEO: Portugal se mete al partido, logra el empate gracias a Pepe

Cuando Portugal mostraba mucha reacción, Pepe apareció para emparejar las cosas 1-1 con Uruguay en el choque de octavos de final de Rusia 2018.

En jugada de táctica fija al minuto 55, el defensor mandó el balón a guardar en las redes con un tremendo cabezazo.

Fue el primer gol que permiten los charrúas en este torneo.

Pepe equalizes for Portugal!



The defender finds himself free in the box and heads it home to make it 1-1 with over 30 minutes left to play. pic.twitter.com/oJbXZKuKwT